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Россиянам назвали десять самых востребованных японских авто с пробегом

«Рольф» назвал десять самых популярных японских авто с пробегом
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Пресс-служба Toyota

В 2024 году в десятку наиболее популярных подержанных автомобилей японских марок вошли модели Toyota, Nissan и Mitsubishi. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор по закупкам департамента автомобилей с пробегом компании «Рольф» Игорь Головань.

«Единоличным лидером стал автомобиль Toyota Camry (2017-2021 годов выпуска), со средней ценой 2,7 млн рублей. Вторая строчка досталась Mazda CX-5 (2017-2021 годы) cо средней ценой 2,8 млн рублей. А замкнул первую тройку рейтинга Mitsubishi Outlander (2018-2024 годов), средняя цена которого составила 2,3 млн рублей», — сообщил Головань.

На четвертом месте оказался Nissan Qashqai второго поколения, который выпускался с 2013 по 2019 год. Средняя цена продажи такой машины достигла 1,6 млн рублей. За ним следует рестайлинговая версия кроссовера Toyota RAV4 (2015-2019 годы), стоимость такой машины – 2,4 млн рублей.

В десятку наиболее востребованных японских машин с пробегом также вошли Nissan X-Trail третьего поколения (1,8 млн рублей), его рестайлинговая версия (2,4 млн рублей), Nissan Qashqai второго поколения после рестайлинга (1,9 млн рублей). Кроме того, в числе популярных оказались Mitsubishi Outlander третьего поколения после второго рестайлинга (1,8 млн рублей) и еще одна версия Toyota RAV4 — кроссовер пятого поколения 2008-2014 годов выпуска со средней ценой 3,4 млн рублей.

Ранее стало известно, что продажи новых автомобилей в России могут упасть на четверть в 2025 году.

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