Полис ОСАГО подорожает с 27 января

В России с 27 января изменится стоимость полисов ОСАГО

В России с 27 января расширяются границы тарифного коридора по ОСАГО для некоторых видов транспорта, сообщают «Известия». До этого о нововведениях сообщал Центральный банк России (ЦБ).

Так, с 27 января границы тарифного коридора расширяются в обе стороны: на 11,57% для общественного транспорта — троллейбусов, трамваев, автобусов, на 20% — для мототранспорта и грузовиков с разрешенной максимальной массой 16 тонн и ниже.

В ЦБ пояснили, что решение было принято из-за высокой убыточности данных категорий транспорта, особенно небольших грузовиков, которые чаще других попадают в ДТП.

При этом ставки по ОСАГО для обычных водителей не изменятся.

В некоторых регионах в конце января будут актуализированы значения территориального коэффициента (КТ), который влияет на стоимость полиса.

До этого стало известно, что общий полис ОСАГО для России и Белоруссии заработает в апреле 2025 года.

Уже сформирована законодательная база, которая нужна для запуска единой системы ОСАГО двух стран.

Стоимость ОСАГО увеличится только для автовладельцев, которые специально выберут расширение покрытия на вторую страну. Ожидается, что цена такого полиса будет примерно на 10–15% выше классического договора.

Ранее были названы пять способов добиться полной оплаты ремонта по ОСАГО.