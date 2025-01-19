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Названы пять способов добиться полной оплаты ремонта по ОСАГО

Эксперт Мигаль назвала пять способов добиться справедливых выплат по ОСАГО
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Многие страховые компании пытаются занизить выплаты на ремонт по ОСАГО, однако водители имеют возможность добиться справедливости. Об этом журналу «За рулем» рассказала эксперт по продуктам «Страхование» и «Лизинг» компании «Передовые Платежные Решения» Лидия Мигаль.

«Чтобы защитить свои права и получить справедливую компенсацию, важно знать и предпринимать следующие шаги в защите своих прав. Знать сроки своего страхового полиса и особые условия договора. Подать заявление о наступлении страхового случая в срок до пяти рабочих дней», — заявила она.

Мигаль пояснила, что этот шаг повышает шансы на справедливое решение по делу. Третий важный шаг — сохранить все документы по аварии (протоколы ГИБДД, фото и видео с места ДТП и т.д.). Эти материалы могут сыграть важную роль при спорах со страховой компанией, сказала эксперт. Также она посоветовала не соглашаться на предварительную оценку ущерба, а дождаться независимой экспертизы.

В случае, если страховая компания все же занизила выплаты, то автомобилист должен подготовить письменную претензию и потребовать от нее пересмотр дела. По словам Мигаль, жалобу можно также направить в РСА или обратиться в суд.

До этого Банк России сообщил, что с 27 января будут расширены границы тарифного коридора по ОСАГО для нескольких видов транспорта.

В ЦБ пояснили, что решение было принято из-за высокой убыточности данных категорий транспорта, особенно небольших грузовиков, которые чаще других попадают в ДТП.

Ранее россиянам рассказали новые правила регистрации автомобилей.

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