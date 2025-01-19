Названы пять способов добиться полной оплаты ремонта по ОСАГО

Многие страховые компании пытаются занизить выплаты на ремонт по ОСАГО, однако водители имеют возможность добиться справедливости. Об этом журналу «За рулем» рассказала эксперт по продуктам «Страхование» и «Лизинг» компании «Передовые Платежные Решения» Лидия Мигаль.

«Чтобы защитить свои права и получить справедливую компенсацию, важно знать и предпринимать следующие шаги в защите своих прав. Знать сроки своего страхового полиса и особые условия договора. Подать заявление о наступлении страхового случая в срок до пяти рабочих дней», — заявила она.

Мигаль пояснила, что этот шаг повышает шансы на справедливое решение по делу. Третий важный шаг — сохранить все документы по аварии (протоколы ГИБДД, фото и видео с места ДТП и т.д.). Эти материалы могут сыграть важную роль при спорах со страховой компанией, сказала эксперт. Также она посоветовала не соглашаться на предварительную оценку ущерба, а дождаться независимой экспертизы.

В случае, если страховая компания все же занизила выплаты, то автомобилист должен подготовить письменную претензию и потребовать от нее пересмотр дела. По словам Мигаль, жалобу можно также направить в РСА или обратиться в суд.

До этого Банк России сообщил, что с 27 января будут расширены границы тарифного коридора по ОСАГО для нескольких видов транспорта.

В ЦБ пояснили, что решение было принято из-за высокой убыточности данных категорий транспорта, особенно небольших грузовиков, которые чаще других попадают в ДТП.

Ранее россиянам рассказали новые правила регистрации автомобилей.