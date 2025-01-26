Самарец избил кондуктора и попал на видео

В Самаре на видео попало, как пассажир избил кондуктора

В Самаре пассажир избил кондуктора троллейбуса. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Самара».

«Ситуация в 17 троллейбусе: нерусский парень начал бить кондуктора, из-за чего произошел конфликт неизвестно», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как мужчина ругается с кондуктором, после чего он несколько раз ударяет контролера. Пассажиры делают конфликтующим замечания, но мужчины продолжают ругаться, в результате ссоры кондуктор ударяет пассажира.

До этого сообщалось, что в Свердловской области мужчина избил женщину на парковке. Инцидент произошел в городе Верхняя Пышма. Пострадавшая пыталась убежать, но злоумышленник догонял ее, бил по лицу, толкал и пинал.

По словам очевидцев, после инцидента приехали друзья злоумышленника и поймали мужчину, после этого передали его сотрудникам правоохранительных органов. Уточняется, что у пострадавшей зафиксировали ссадины и синяки.

Ранее в Тобольске произошло ДТП с туалетом.