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Россияне с недоверием отнеслись к покупке автомобилей на маркетплейсах

«Автоспеццентр»: только 12% россиян готовы купить авто на маркетплейсе

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Только 12% россиян готовы приобретать автомобили дистанционно на маркетплейсах. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на опрос, проведенный группой компаний «Автоспеццентр».

«Один из самых очевидных минусов покупки авто онлайн — невозможность осмотреть автомобиль «вживую» и провести тест-драйв, этот недостаток отметили 31% опрошенных в ходе исследования автовладельцев», — отмечает издание.

При этом 67% опрошенных россиян заявили, что не хотят в ближайшем будущем отказываться от услуг дилерских центров, а 21% опрошенных рассматривают возможность дистанционной покупки автомобиля при условии, что при этом на машину будет предложена более выгодная цена, чем в автосалоне.

Процесс покупки автомобиля онлайн может вызвать затруднения у тех, кто покупает машину впервые либо нуждается в дополнительных консультациях по ее функционалу.

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