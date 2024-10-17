В Госдуме россиянам объяснили, как выбрать автомобиль на маркетплейсе

Возможность покупки автомобиля на маркетплейсе – это часть новой реальности, которая открывает множество возможностей. В таком выборе и приобретении машины есть как преимущества, так и риски, поэтому важно знать основные правила, объяснил RT председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Депутат посоветовал в первую очередь изучить продавца, оценить его рейтинг, время регистрации на платформе.

«Если речь идет о юридическом лице, не поленитесь проверить компанию по открытым источникам: узнайте, нет ли у неё задолженностей, судебных исков, не числится ли она в списке недобросовестных поставщиков», — посоветовал Гаврилов.

После этого нужно внимательно изучить само объявление о продаже, которое должно включать в себя все данные об авто, его VIN-номер, дату выпуска, пробег, техническое состояние. Если информации нет, ее следует запросить. Если продавец не отвечает, то такое поведение должно насторожить. Не менее подозрительно выглядят все объявления о продаже машины по ценам ниже рыночных, подчеркнул парламентарий.

Что касается плюсов такого выбора авто, то в первую очередь это возможность сравнить большое количество объявлений, характеристик. Но нужно не забывать проверить совпадение номеров на авто и в документах, причем лучше изучать все с экспертом, в том числе техническое состояние машины.

«Затраты на диагностику окупятся с лихвой, если помогут избежать покупки проблемного автомобиля», — заключил депутат.

Напомним, автоэксперты считают, что скорость, удобство и возможность выбрать доставку по доступному адресу – это явные преимущества онлайн-покупки авто. Также отмечается, что в России покупка машин в онлайн-режиме может быть популярна из-за желания людей сэкономить – даже скидка в 50 тыс. рублей при покупке авто за 2 млн рублей может повлиять на решение покупателя.

Ранее стало известно об отношении россиян к покупке автомобилей на маркетплейсах.