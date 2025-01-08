В российской логистике вырос дефицит водителей

В сфере грузоперевозок в России растет дефицит водителей, несмотря на крупные зарплаты. Об этом пишет «Российская газета».

По данным издания, ежегодно на рынок выходят более 20 новых международных брендов, которые активно формируют спрос на логистические услуги. Главной проблемой отрасли остается высокая нехватка кадров.

В 2024 году спрос на водителей категории В, С и Е вырос на 45%, а потребность в складском персонале — на 23,1% по сравнению с 2023 годом. По словам заместителя генерального директора по развитию ГК «Деловые Линии» Дмитрия Хрущалева, даже зарплаты до 200 тысяч рублей не могут привлечь новых работников в отрасль. Речь идет именно о тех водителях, которые готовы преодолевать длинные маршруты.

В Институте социально-политических исследований РАН основными причинами дефицита кадров в логистической отрасли назвали тяжелые условия труда, низкий престиж профессии, уход работников в другие отрасли и демографические проблемы.

Еще одна причина дефицита — повышенные требования к водителям. Они должны обладать как физической выносливостью, так и высоким уровнем ответственности, рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Эксперты считают, что дефицит кадров в России будет наблюдаться как минимум 3-5 лет.

Ранее были названы условия выживания российских грузоперевозчиков в 2025 году.