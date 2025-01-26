Появились кадры момента, как работник «скорой» вытолкнул пациента из машины

В Кузбассе на видео попало, как сотрудник «скорой» вытолкнул пациента из авто

В Кемеровской области сотрудник скорой помощи вытолкал пациента из автомобиля. Видео публикует Telegram-канал «Инцидент Кузбасс».

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как сотрудник скорой помощи подходит к автомобилю, открывает дверь, заходит в машину и выталкивает оттуда пациента. Мужчина падает на землю, а работник скорой помощи закрывает дверь и уходит. После этого пострадавший звонит по телефону.

Telegram-канал «РЕН ТВ. Новости» утверждает, что мужчина вызвал скорую помощь из-за того, что несколько раз потерял сознание.

По словам пострадавшего, сотрудники медицинской службы изначально грубили мужчине, что привело к конфликту. Медики предложили вызвать полицию, с чем пострадавший согласился, заявив, что останется ждать в автомобиле. После этого сотрудник скорой помощи вытолкал его из машину.

Уточняется, что пострадавший планирует обратиться в Следственный комитет.

Ранее сообщалось, что СК проверит сообщение о выталкивании пациента из машины скорой помощи в Кузбассе.