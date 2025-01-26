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Появилось видео момента столкновения Lada Priora с микроавтобусом в Ростовской области

В Ростовской области на видео попало столкновение Lada Priora с микроавтобусом

В Ростовской области столкнулись автомобили Lada Priora, Kia Rio и микроавтобус. Видео публикует Telegram-канал 112.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем аварии, запечатлел момент столкновения. На кадрах видно, как Lada Priora врезается в легковой автомобиль Kia Rio, который от удара вылетает с проезжей части. После этого Lada выезжает на встречную полосу движения и врезается в микроавтобус. В результате столкновения запчасти от легкового автомобиля разлетаются по дороге.

До этого сообщалось, что очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что автомобиль Lada Priora разорвало на части. На дороге лежат запчасти от машины.

По данным Госавтоинспекции, водитель машины Lada решил обогнать, но врезался в автомобиль Kia Rio, после чего Lada выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с автобусом.

Уточняется, что семь пассажиров автобуса госпитализировали.

Ранее в Тобольске произошло ДТП с туалетом.

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