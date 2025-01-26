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Москвич пообещал таксисту вырвать кадык и попал на видео

В Москве на видео попало, как мужчина угрожал таксисту вырвать кадык

В Москве пассажир с ножом угрожал таксисту расправой во время поездки. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

«Пьяный пассажир напал на водителя такси в Москве, угрожая вырвать ему кадык <...> и запугивал ножом», — говорится в сообщении.

Сообщается, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения сел в такси около станции «Таганская».

Видеорегистратор автомобиля запечатлел инцидент. На кадрах видно, как мужчина оскорбляет таксиста и берет его за горло. После этого злоумышленник начинает угрожать водителю расправой и просит его припарковаться. После остановки пассажир достает нож.

Уточняется, что москвич ехал в Раменское. Водитель такси собирается подать на пассажира заявление в полицию. В настоящее время агрегатор такси заблокировал москвича. Сервис по вызову такси готов передать всю необходимую информацию о злоумышленнике в правоохранительные органы.

До этого сообщалось, что нижегородец избил таксиста во время руления.

Ранее пассажира-душителя из Нижнего Новгорода заблокировали в такси.

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