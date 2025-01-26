Россиянам рассказали о преимуществах кроссовера Haval Jolion

Автомобиль Haval Jolion демонстрирует стабильное поведение во время руления, обеспечивая водителю чувство контроля. Об этом «Российской газете» рассказала руководитель направления по работе с представительствами легкового автотранспорта ГК Альфа-Лизинг Анастасия Байбароша.

«Принципиальная особенность модели - высокий уровень локализации, реализованный на тульском заводе. Российские компоненты включают не только второстепенные детали, но и ключевые узлы: колесные диски, шины, аккумулятор, бензобак, лобовое стекло и даже лакокрасочные материалы», — говорится в сообщении.

По словам специалиста, технически модель представлена в двух модификациях. Автомобиль с передним приводом развивает 143 л.с., а полноприводная версия форсирована до 150 л.с. Обе модификации оснащены турбированным двигателем объемом 1,5 л и семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя мокрыми сцеплениями, что влияет на плавность хода и эффективность работы трансмиссии.

Эксперт отмечает, что у Haval Jolion просторный и эргономичный салон с продуманным расположением органов управления и богатым штатным оснащением. У автомобиля современный дизайн экстерьера. Также Байбароша сообщает, что расход топлива у Haval Jolion оптимальный: в среднем 8-10 литров на 100 километров.

Среди недостатков специалист отмечает небольшой багажник и некоторые нюансы шумоизоляции.

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