Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали о преимуществах кроссовера Haval Jolion

Автоэксперт Байбароша: Haval Jolion демонстрирует стабильное поведение на дороге
close
Haval

Автомобиль Haval Jolion демонстрирует стабильное поведение во время руления, обеспечивая водителю чувство контроля. Об этом «Российской газете» рассказала руководитель направления по работе с представительствами легкового автотранспорта ГК Альфа-Лизинг Анастасия Байбароша.

«Принципиальная особенность модели - высокий уровень локализации, реализованный на тульском заводе. Российские компоненты включают не только второстепенные детали, но и ключевые узлы: колесные диски, шины, аккумулятор, бензобак, лобовое стекло и даже лакокрасочные материалы», — говорится в сообщении.

По словам специалиста, технически модель представлена в двух модификациях. Автомобиль с передним приводом развивает 143 л.с., а полноприводная версия форсирована до 150 л.с. Обе модификации оснащены турбированным двигателем объемом 1,5 л и семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя мокрыми сцеплениями, что влияет на плавность хода и эффективность работы трансмиссии.

Эксперт отмечает, что у Haval Jolion просторный и эргономичный салон с продуманным расположением органов управления и богатым штатным оснащением. У автомобиля современный дизайн экстерьера. Также Байбароша сообщает, что расход топлива у Haval Jolion оптимальный: в среднем 8-10 литров на 100 километров.

Среди недостатков специалист отмечает небольшой багажник и некоторые нюансы шумоизоляции.

Ранее рассказали, как подорожали популярные автомобили в РФ за год.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами