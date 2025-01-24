Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как подорожали популярные автомобили в РФ за год

«Автостат»: Lada Niva Legend за год подорожала почти на 30%
close
Lada

Аналитики агентства «Автостат» подсчитали, на сколько подорожали за год самые популярные в России новые автомобили.

Так, Lada Granta – в своей стартовой версии стала дороже на 7,1% (в январе 2025 года автомобиль стоит 750 тыс. рублей). Lada Vesta по сравнению с январем 2024 года не подорожала (1,2 млн рублей). Минимальная стоимость Haval Jolion за год выросла на 5,1% (2 млн рублей).

Кроссоверы Chery Tiggo 7 PRO Max и Chery Tiggo 4 Pro, наоборот, подешевели за год на 1,4% и 7,1% соответственно (2,78 млн рублей и 1,97 млн рублей).

По данным агентства «Автостат», в 2024 году в России купили 1,57 млн новых легковушек. Как подчеркивают в агентстве, российский авторынок показал наилучший результат за последние пять лет.

Чаще остальных марок россияне покупали автомобиль Lada (в общей сложности 436,2 тысячи проданных экземпляров). На второй позиции с результатом в 190,6 купленных машин — китайский Haval. Еще три бренда из КНР преодолели отметку в 100 тысяч купленных экземпляров — это Chery (157 тысяч), Geely (149,1 тысячи) и Changan (106,1 тысячи).

Ранее россиянам рассказали, когда у дилеров появятся автомобили по новым ценам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами