Россиянам рассказали, как подорожали популярные автомобили в РФ за год

«Автостат»: Lada Niva Legend за год подорожала почти на 30%

Аналитики агентства «Автостат» подсчитали, на сколько подорожали за год самые популярные в России новые автомобили.

Так, Lada Granta – в своей стартовой версии стала дороже на 7,1% (в январе 2025 года автомобиль стоит 750 тыс. рублей). Lada Vesta по сравнению с январем 2024 года не подорожала (1,2 млн рублей). Минимальная стоимость Haval Jolion за год выросла на 5,1% (2 млн рублей).

Кроссоверы Chery Tiggo 7 PRO Max и Chery Tiggo 4 Pro, наоборот, подешевели за год на 1,4% и 7,1% соответственно (2,78 млн рублей и 1,97 млн рублей).

По данным агентства «Автостат», в 2024 году в России купили 1,57 млн новых легковушек. Как подчеркивают в агентстве, российский авторынок показал наилучший результат за последние пять лет.

Чаще остальных марок россияне покупали автомобиль Lada (в общей сложности 436,2 тысячи проданных экземпляров). На второй позиции с результатом в 190,6 купленных машин — китайский Haval. Еще три бренда из КНР преодолели отметку в 100 тысяч купленных экземпляров — это Chery (157 тысяч), Geely (149,1 тысячи) и Changan (106,1 тысячи).

Ранее россиянам рассказали, когда у дилеров появятся автомобили по новым ценам.