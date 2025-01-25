Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве новые выделенные полосы заработают с 15 февраля

В Москве с 15 февраля начнут работать новые выделенные полосы
close
Shutterstock

В Москве с 15 февраля начнут работать новые выделенные полосы. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«С 15 февраля заработает более шести километров выделенных полос. Благодаря выделенкам время в пути для пассажиров автобусов и электробусов сокращается в два — четыре раза, транспорт ходит регулярнее, аварийность снижается в среднем на 25%. Делаем поездки жителей комфортнее по поручению Сергея Собянина», — заявил он.

Новые выделенные полосы появятся на Ленинградском шоссе возле Химок и на улице Толбухина в Можайском районе столицы.

До этого на севере Москвы при столкновении автомобиля такси и грузовика «КамАЗ» пострадали женщина и ребенок.

По предварительной информации, водитель такси пытался повернуть на желтый сигнал светофора, но в этот момент по выделенной полосе ехал грузовик. В результате транспортные средства столкнулись, «КамАЗ» вылетел на тротуар и врезался в забор, говорится в сообщении. В легковом автомобиле находились женщина с ребенком, их доставили в больницу с ушибами.

Ранее были представлены секретные эскизы УАЗа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами