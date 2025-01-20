Женщина с ребенком пострадали при столкновении такси и грузовика в Москве

РЕН ТВ: в Москве при столкновении такси и грузовика пострадали женщина и ребенок

На севере Москвы при столкновении автомобиля такси и грузовика «КамАЗ» пострадали женщина и ребенок. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, водитель такси пытался повернуть на желтый сигнал светофора, но в этот момент по выделенной полосе ехал грузовик. В результате транспортные средства столкнулись, «КамАЗ» вылетел на тротуар и врезался в забор, говорится в сообщении.

В легковом автомобиле находились женщина с ребенком, их доставили в больницу с ушибами. На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, они выясняют все обстоятельства аварии.

Накануне сообщалось, что в подмосковном Реутове автомобиль протаранил шесть припаркованных машин и опрокинулся. В МВД сообщили, что за рулем транспортного средства находился 19-летний молодой человек. Результаты медосвидетельствования показали, что водитель был трезв. Пострадавших в результате ДТП нет. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Ранее в Москве скорая помощь трижды перевернулась в ДТП и попала на видео.