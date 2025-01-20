Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Женщина с ребенком пострадали при столкновении такси и грузовика в Москве

РЕН ТВ: в Москве при столкновении такси и грузовика пострадали женщина и ребенок
close
FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

На севере Москвы при столкновении автомобиля такси и грузовика «КамАЗ» пострадали женщина и ребенок. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, водитель такси пытался повернуть на желтый сигнал светофора, но в этот момент по выделенной полосе ехал грузовик. В результате транспортные средства столкнулись, «КамАЗ» вылетел на тротуар и врезался в забор, говорится в сообщении.

В легковом автомобиле находились женщина с ребенком, их доставили в больницу с ушибами. На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, они выясняют все обстоятельства аварии.

Накануне сообщалось, что в подмосковном Реутове автомобиль протаранил шесть припаркованных машин и опрокинулся. В МВД сообщили, что за рулем транспортного средства находился 19-летний молодой человек. Результаты медосвидетельствования показали, что водитель был трезв. Пострадавших в результате ДТП нет. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Ранее в Москве скорая помощь трижды перевернулась в ДТП и попала на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами