В Москве сломанный шлагбаум «сделал зарядку» и попал на видео

В Москве сломанный шлагбаум едва не поранил людей и попал на видео

В столице сломанный шлагбаум возле жилого дома едва не поранил проходящих рядом людей. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там, Москва?».

«Шлагбаум в ЖК «Мещерский лес» делает зарядку», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах видно, что шлагбаум без остановки открывает и закрывает проход, а рядом с ним проезжает курьер и ходят семьи.

До этого в Краснодаре хакерская атака на инфраструктуру ООО «СвязьРесурс-Кубань» привела к сбою, из-за которого платные парковки со шлагбаумами стали бесплатными.

Как сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства города в Telegram, из-за DDoS-атаки система оплаты парковки вышла из строя. Бесплатный режим будет действовать до устранения последствий кибератаки. Оплата на парковках без шлагбаумов функционирует в обычном режиме.

Ранее бизнесмен на Mercedes попытался перелететь через Дворцовый мост.