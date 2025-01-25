В Москве сломанный шлагбаум «сделал зарядку» и попал на видео

В столице сломанный шлагбаум возле жилого дома едва не поранил проходящих рядом людей. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там, Москва?».
«Шлагбаум в ЖК «Мещерский лес» делает зарядку», — говорится в публикации.
На размещенных кадрах видно, что шлагбаум без остановки открывает и закрывает проход, а рядом с ним проезжает курьер и ходят семьи.
До этого в Краснодаре хакерская атака на инфраструктуру ООО «СвязьРесурс-Кубань» привела к сбою, из-за которого платные парковки со шлагбаумами стали бесплатными.
Как сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства города в Telegram, из-за DDoS-атаки система оплаты парковки вышла из строя. Бесплатный режим будет действовать до устранения последствий кибератаки. Оплата на парковках без шлагбаумов функционирует в обычном режиме.
Ранее бизнесмен на Mercedes попытался перелететь через Дворцовый мост.