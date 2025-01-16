Россиянин украл и продал машину, которая мешала ему подъезжать к гаражу

Калужанин отдал на металлолом машину, которая мешала ему подъезжать к гаражу

В Калуге полиция задержала местного жителя, который украл чужую машину, мешавшую ему проехать к гаражу. Об этом сообщает управление МВД России по Калужской области. Ущерб оценили в 50 тыс. рублей.

«Как пояснил подозреваемый, каждый раз, въезжая в свой гаражный бокс, он испытывал трудности, так как чужая машина мешала проезду его автомобиля. Решив избавиться от нее, мужчина похитил транспортное средство и, выдав его за свою собственность, сдал на утилизацию», — сообщили в ведомстве.

Получив денежную сумму, мужчина распоряжался деньгами по своему усмотрению. Расследование продолжается.

До этого на видео попал омич, который пытался украсть дорожный знак для ремонта в доме. Сообщается, что злоумышленник успел скрыться, поэтому на месте происшествия участкового встретил проезжающий водитель, который снял преступление на камеру.

Ранее на видео попал мужчина, который украл 10 млн рублей из автосалона в Симферополе.