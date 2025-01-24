Автодилеры смогут снимать автомобили с учета в ГИБДД

Уполномоченным сотрудникам автосалонов, которые занимаются постановкой клиентских машин на учет без визита в Госавтоинспекцию, разрешат принудительно снимать с учета выкупленные подержанные машины, если бывший владелец этого не сделал. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.

«Этих сотрудников планируется наделить новыми полномочиями – прекращать регистрацию автомобилей, выкупленных автосалоном. Сейчас снятие машины с учета после продажи остается на совести бывшего владельца, который может этого не сделать. И если затем судебные приставы из-за его долгов накладывают на выкупленную машину ограничения на регистрационные действия, это становится проблемой для автосалона», — сообщил Шелков.

По его словам, такая мера позволит автосалонам не допускать «зависания» уже выкупленных автомобилей из-за запретов, наложенных на бывшего владельца.

Сейчас специальные лицензированные сотрудники торгующих организаций (автосалонов), занимающиеся постановкой новых машин клиентов на учет без визита в МРЭО, уже наделены частью полномочий сотрудников Госавтоинспекции – они имеют допуск на передачу в ГАИ информации об автомобилях и их идентификационных номерах, пояснил Шелков. Расширение их полномочий ожидается с 1 марта 2025 года, уточнил он.

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