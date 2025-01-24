Стало известно, насколько безопасен кроссовер Chery Tiggo 9 при боковом ударе

Китайский автопроизводитель Chery отчитался о результатах бокового краш-теста своего флагманского кроссовера Tiggo 9, проведенного по методике европейского комитета EuroNCAP.

«В ходе теста боковые подушки безопасности сработали в первые несколько миллисекунд после столкновения, создав барьер между водителем, пассажиром и дверьми. В реальных условиях их срабатывание предотвратило бы серьезные травмы, например, переломы ребер и повреждение внутренних органов», — отмечается в сообщении Chery.

Столкновение с барьером произошло на скорости 60 км/ч. После удара в кроссовере удалось открыть двери, автоматически сработала система вызова экстренных служб, не было обнаружено и утечки топлива. Кроссовер Chery Tiggo 9 оснащен 10 подушками безопасности, при боковом краш-тесте срабатывают боковые шторки и центральная подушка безопасности.

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