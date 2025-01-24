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Hongqi назвал сроки появления трех новых моделей в России

Автобренд Hongqi назвал три новых модели, которые появятся в России в 2025 году
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Тимур Хасанов/«Газета.Ru»

Китайский автомобильный премиум-бренд Hongqi выведет в 2025 году на российский рынок три новинки, одна из них уже сертифицирована. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на исполнительного директора Hongqi в России Ивана Савельева.

«В линейке кроссоверов HS, где уже есть HS3 и HS5, в текущем году также появится большой семиместный HS7, на который сейчас заканчивается сертификация», — рассказал агентству Савельев.

По его словам, на лифтбэк Hongqi H6 со спортивным дизайном кузова, мотором мощностью 250 л.с. и автоматической трансмиссией уже оформлено Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Этот сертификационный документ позволяет вести массовые поставки машин и начать официальные продажи. На российский рынок этот автомобиль выйдет в первой половине 2025 года.

В июне-июле ожидается начало продаж в России большого седана Hongqi L1. Первые три машины, необходимые для проведения сертификационных испытаний, уже ввезены в нашу страну, уточнил исполнительный директор представительства Hongqi.

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