В Москве начали рейд по пьяным водителям

В Москве с 24 января по 26 января проведут рейд по пьяным водителям

В Москве ГИБДД решила провести рейд по выявлению пьяных водителей с 24 по 26 января. Об этом рассказали в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

«С сегодняшнего дня по 26 января Госавтоинспекция Москвы организует на территории города рейд по выявлению водителей в состоянии опьянения в рамках профилактических мер и борьбы с грубыми нарушениями ПДД», — заявили в ведомстве.

С начала недели сотрудники ГИБДД в Москве остановили свыше 280 пьяных водителей.

До этого президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин заявил, что водитель, который не выполнил требование инспектора ГИБДД об остановке, может рассчитывать на снисхождение автоинспектора и избежать наказания.

«Водитель может просить о прекращении производства по делу, ссылаясь на малозначительность нарушения, и ограничиться устным замечанием инспектора. Подумаешь, не в том месте остановился, где он рукой указал, а через 300 метров. Некоторые сотрудники ГИБДД соглашаются, потому что это нарушение действительно малозначительное. Остановился же», — рассказал Травин.

Ранее были названы пять недопустимых действий автоинспектора при общении с водителем.