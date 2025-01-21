Названы пять недопустимых действий автоинспектора при общении с водителем

Журнал «За рулем» перечислил недопустимые действия сотрудника ГИБДД при общении с водителем.

Так, инспектор ГИБДД не может требовать от водителя передачи личных данных, не имеющих отношения к проверке документов. Кроме того, инспектор не имеет права угрожать насилием водителю или применять силу без веских на то оснований.

Чтобы досмотреть машину инспектору нужен весомый повод, например подозрение в совершении преступления.

Инспектор не имеет права дискриминировать водителя по национальному или расовому признакам. Каждый водитель имеет право на уважительное обращение к себе.

Инспектор ГИБДД должен объяснять свои действия и давать необходимые разъяснения в отношении соблюдения законодательства.

До этого президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин заявил, что водитель, который не выполнил требование инспектора ГИБДД об остановке, может рассчитывать на снисхождение автоинспектора и избежать наказания.

«Водитель может просить о прекращении производства по делу, ссылаясь на малозначительность нарушения, и ограничиться устным замечанием инспектора. Подумаешь, не в том месте остановился, где он рукой указал, а через 300 метров. Некоторые сотрудники ГИБДД соглашаются, потому что это нарушение действительно малозначительное. Остановился же», — рассказал Травин.

Невыполнение требований об остановке наказывается административным штрафом в размере 500–800 рублей.

Ранее водителям рассказали, в каких случаях сотрудник ДПС имеет право проверить ваш смартфон.