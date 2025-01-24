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Стало известно, почему покупатели авто с пробегом боятся обогрева ветрового стекла

Fresh: покупатели авто боятся лобового стекла с обогревом из-за его цены
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JaneHYork/Shutterstock/FOTODOM

Электрообогрев ветрового стекла — одна из самых приятных зимних опций. Однако многие покупатели обходят машины с этой опцией стороной, рассказал «Российской газете» директор по продажам автомобильного маркетплейса Fresh Александр Губанов.

«Ветровое стекло с обогревом стоит кратно дороже обычного. Например, 100–120 тыс. рублей вместо 10–20 тыс. И относительно недорогих аналогов у стекол с обогревом часто нет», — сказал Губанов.

По словам эксперта, больше всего стоят стекла, в которых для обогрева используются не тонкие нити, а прозрачная пленка. Пленочный обогрев уступает в эффективности нитевому, зато совершенно незаметен.

До этого россиянам назвали три минуса неоригинальных стекол для автомобилей.

Так, неоригинальные дешевые автостекла обладают низким качеством. Это делает их уязвимыми перед ударами камней или гравия. Например, попадание даже небольшого камня в лобовое стекло приводит к образованию крупной трещины, требующей замены всего стекла.

Дешевые стекла часто имеют неравномерную толщину и дефекты поверхности, что вызывает искажения изображения и ухудшение видимости для водителя.

Еще одним недостатком дешевого автостекла является его быстрое старение. Недорогие изделия быстрее утрачивают свои свойства под воздействием ультрафиолета.

Ранее эксперты назвали четыре причины запотевания стекол машины.

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