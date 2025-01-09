Россиянам назвали четыре причины запотевания стекол автомобиля

«Авилон» назвал четыре причины запотевания окон в машине

Запотевание стекол в салоне автомобиля в зимние месяцы связано с излишней влагой. Об этом «Газете.Ru» сообщил директор департамента механического ремонта автомобильной группы «Авилон» Павел Константинов.

«Когда температура воздуха снаружи ниже, чем внутри салона автомобиля, теплый воздух в машине соприкасается с холодными окнами, вызывая образование конденсата. Повышенная влажность в салоне тоже способствует запотеванию. Если в машине находятся мокрые вещи, например, одежда или коврики, уровень влажности повышается, что ведет к образованию конденсата», — сказал Константинов.

Другая причина — неправильная работа системы кондиционирования или отопления. Если система не обеспечивает достаточный поток свежего воздуха, влажный воздух остается внутри салона, пояснил эксперт.

Поврежденные уплотнители дверей или окон также вызывают запотевание стекол. Холодный воздух проникает в салон, смешиваясь с теплым, что создает условия для конденсации.

Засоренный воздушный фильтр также препятствует нормальной циркуляции воздуха, приводя к накоплению влаги внутри салона. Поэтому рекомендуется регулярно проверять и менять его на новый, отметил специалист.

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