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Россиянам назвали три минуса неоригинальных стекол для автомобилей

«Авилон» назвал три минуса неоригинальных автомобильных стекол
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Roman Zaiets/Shutterstock/FOTODOM

Дешевые неоригинальные автомобильные стекла делают из менее качественных материалов, что приводит к быстрому разрушению и помутнению. Об этом «Газете.Ru» сообщил директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

«Если говорить о неоригинальных дешевых автостеклах, то они обладают низким качеством. Это делает их уязвимыми перед ударами камней или гравия. Например, попадание даже небольшого камня в лобовое стекло приводит к образованию крупной трещины, требующей замены всего стекла», — сказал Стрельбицкий.

Дешевые стекла часто имеют неравномерную толщину и дефекты поверхности, что вызывает искажения изображения и ухудшение видимости для водителя. Особенно это заметно ночью или в условиях плохой погоды, когда свет фар встречных автомобилей отражается от неровностей лобового стекла, сказал эксперт.

Еще одним недостатком дешевого автостекла является его быстрое старение. Недорогие изделия быстрее утрачивают свои свойства под воздействием ультрафиолета. Они могут желтеть, мутнеть и покрываться царапинами уже спустя несколько месяцев эксплуатации, что негативно сказывается на безопасности вождения и внешнем виде автомобиля.

Таким образом, попытка сэкономить на автостеклах может обернуться дополнительными затратами и повышенными рисками для безопасности, подчеркнул специалист.

Ранее эксперты назвали четыре причины запотевания стекол машины.

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