Skoda выпустила первый кроссовер в новом фирменном стиле

Skoda на заводе в Млада-Болеславе начала выпуск кроссовера Elroq, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Этот электромобиль стал первой серийной моделью в новом фирменном стиле компании.

«Первая серийная модель бренда, в которой применен язык дизайна Modern Solid, была представлена ​​в октябре 2024 года; к концу года было размещено более 20 тыс. заказов. Elroq выходит на многие европейские рынки как самый доступный электромобиль в своем сегменте, учитывая размер батареи и обширную стандартную комплектацию», — отмечается в сообщении Skoda.

Чтобы разгрузить производственные мощности для Elroq, компания перенесла часть объемов выпуска Skoda Octavia на свой другой завод в Квасинах. Elroq будет продаваться с несколькими силовыми установками, мощностью от 125 до 210 кВт (170–286 л.с.) и с тремя вариантами тяговых батарей с различной емкостью. Максимальный запас хода у нового кроссовера достигает 581 км.

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