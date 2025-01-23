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Представлен обновленный семиместный Hyundai Creta Grand

Hyundai обновил семиместную версию Creta
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Hyundai

Корейский автопроизводитель Hyundai обновил кроссовер Hyundai Creta Grand, который выпускается в версиях с шестью и семью посадочными местами.

Автомобиль, который представлен на рынках стран Латинской Америки и Ближнего Востока с 2021 года, получил оформление передней части в новом фирменном стиле корейского бренда с «двухэтажными» фарами. Creta Grand также получил новый задний бампер. За счет этого с 5500 мм до 5560 мм увеличилась длина машины.

В интерьере — новая передняя панель с совмещенными дисплеями для комбинации приборов и медиасистемы. Автомобиль можно заказать со сплошным задним диваном или раздельными креслами второго ряда. Под капотом Creta Grand для Ближнего Востока — турбомотор 1.5 мощностью 160 л.с., который агрегатируется с шестиступенчатой МКП или семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением.

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