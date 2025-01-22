На видео попали последние секунды перед столкновением Renault и Nissan в Ленобласти

В Ленобласти на видео попало лобовое столкновение Renault и Nissan

В Ленинградской области 21 января в районе деревни Поги Тосненского района столкнулись автомобили Renault и Nissan. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург».

«На месте происшествия работала дежурная смена поисково-спасательного отряда г. Тосно. Спасатели деблокировали пострадавшую и передали сотрудникам скорой помощи. Также спасателями было проведено отключение АКБ автомобилей», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля Renault запечатлел момент столкновения. На кадрах видно, как машина Nissan выезжает на встречную полосу движения и врезается в Renault. От удара видеорегистратор падает на пол.

Уточняется, что авария произошла на дороге Павловск — Косые Мосты. Женщина, которая была за рулем автомобиля Nissan, получила травмы. После ДТП она вела себя неадекватно: очевидцы пытались вытащить пострадавшую из машины, но женщина сопротивлялась. После этого она уснула до приезда спасателей.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области Toyota врезалась в большегруз.