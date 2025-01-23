Lada Granta начали красить в новый цвет

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начал окрашивать седаны Lada Granta в красный цвет. Об этом сообщает паблик Avtograd в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня 23 января с конвейера ВАЗа сошло 2 первых пробных автомобиля Lada Granta Sedan окрашенные красной металлизированной эмалью», — говорится в сообщении канала.

До этого стало известно, что «АвтоВАЗ» 14 января повысил цены на две модели автомобилей Lada — в среднем на 1,8% по модельному ряду.

«Индексация цен коснулась только двух моделей – Lada Granta и Niva Legend. В среднем по модельному ряду Lada изменение цены составило 1,8%, что значительно ниже накопленной инфляции», — рассказали на «АвтоВАЗе».

В конце прошлого года представители компании «АвтоВАЗ» сообщали о планируемой индексации на некоторые модели Lada на уровень ниже инфляции.

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