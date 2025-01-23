На видео попало, как глыба льда обрушилась на лобовое стекло машины в Новокузнецке

В Новокузнецке на видео попал момент обрушения льда с моста на автомобиль

В Новокузнецке кусок льда упал с моста на лобовое стекло автомобиля, сообщает Telegram-канал «112» и публикует видеозапись инцидента.

Падение крупной сосульки с моста произошло под надземным пешеходным переходом на Транспортной улице.

«Крупный острый кусок льда буквально прошил его лобовое стекло. К счастью, мужчина не пострадал и теперь ищет, кто возместит ему убытки. Другие машины не пострадали», — отмечается в публикации.

Водителю удалось не потерять управление, он не пострадал.

На видеозаписи видно, что от крыши перехода оторвался кусок льда, напоминающий полено по форме и длине. Он упал прямо на стекло проезжающей машины. Других автомобилей в этот момент под мостом не было: едущая в правом ряду «Газель» уже успела проехать, а встречный легковой автомобиль только приближался к мосту.

Ранее на трассе в Карагандинской области Казахстана произошло массовое ДТП с 19 машинами.