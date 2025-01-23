Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На видео попало, как глыба льда обрушилась на лобовое стекло машины в Новокузнецке

В Новокузнецке на видео попал момент обрушения льда с моста на автомобиль

В Новокузнецке кусок льда упал с моста на лобовое стекло автомобиля, сообщает Telegram-канал «112» и публикует видеозапись инцидента.

Падение крупной сосульки с моста произошло под надземным пешеходным переходом на Транспортной улице.

«Крупный острый кусок льда буквально прошил его лобовое стекло. К счастью, мужчина не пострадал и теперь ищет, кто возместит ему убытки. Другие машины не пострадали», — отмечается в публикации.

Водителю удалось не потерять управление, он не пострадал.

На видеозаписи видно, что от крыши перехода оторвался кусок льда, напоминающий полено по форме и длине. Он упал прямо на стекло проезжающей машины. Других автомобилей в этот момент под мостом не было: едущая в правом ряду «Газель» уже успела проехать, а встречный легковой автомобиль только приближался к мосту.

Ранее на трассе в Карагандинской области Казахстана произошло массовое ДТП с 19 машинами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами