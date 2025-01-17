Россиянам рассказали, какой китайский седан продают дешевле Lada Vesta

BAIC снизил цены на свой седан U5 Plus в России

Китайский автопроизводитель BAIC снизил цены на седан U5 Plus, сообщает quto.ru. При покупке машины действует скидка.

«За экземпляр 2024 года выпуска со 105-сильным 1,5-литровым атмосферным двигателем и 5-ступенчатой механической коробкой дилеры отныне будут просить 1,48 млн рублей. Для сравнения, базовая Lada Vesta стоит 1,52 млн рублей», — говорится в сообщении портала.

В базовую комплектацию Luxury входят 16-дюймовые легкосплавные диски, галогеновые фары, мультимедийна-я система с экраном диагональю 12,3 дюйма, камера заднего вида и задние датчики парковки, цифровой щиток приборов, кондиционер, две подушки безопасности и прочее.

Автомобили собирают на заводе «Автотор» в Калининграде. Компоненты для машин поставляются с заводов BAIC (Beijing Automotive Group), расположенных в Китае.

До этого в Белоруссии дилеры «АвтоВАЗа» снизили стоимость лифтбека Lada Granta до 30 тыс. белорусских рублей (885 тыс. российских рублей). В России самый доступный вариант пятидверки стоит 1,05 млн рублей.

В комплектацию лифтбека Lada Granta входят антиблокировочная система тормозов, передние подушки безопасности, бортовой компьютер, электроусилитель руля, подогрев передних сидений.

Ранее была названа дешевая китайская альтернатива седану Lada Granta.