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Автовладельцы из Петербурга нашли угнанный Hyundai в Казахстане и 3 года не могут вернуть

Власти Казахстана не вернули россиянам угнанный из Петербурга Hyundai
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Global Look Press

Владельцы угнанного из Санкт-Петербурга в Казахстан автомобиля Hyundai Santa Fe не могут получить найденную машину обратно, потому что покупатель краденой машины в Казахстане признан добросовестным приобретателем. Об этом сообщает Readovka.

Жительница Санкт-Петербурга Юлия рассказала изданию, что она и ее муж приобрели в 2022 году Hyundai Santa Fe по параллельному импорту за 3 млн рублей. Автомобиль, который владельцы не успели поставить на учет, был угнан. Полиция завела уголовное дело, но закрыла его из-за невозможности найти машину.

Параллельно сами супруги искали автомобиль и в 2023 году обнаружили его в Казахстане, они узнали свой Hyundai по поврежденному при разгрузке бамперу. Петербуржцы вылетели в Алма-Ату и обратились в местную полицию, которая призвала россиян искать машину самостоятельно. После того, как Hyundai был обнаружен, полиция приняла вызов. Экспертиза выявила признаки «перебивки» номера, но суд в Казахстане встал на сторону новых владельцев, которые заявили, что приобрели машину законным путем.

Ранее на трассе в Карагандинской области произошло массовое ДТП.

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