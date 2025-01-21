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В России подешевели кроссоверы Haval

Quto: в России заметно подешевели кроссоверы Haval
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Haval

Кроссоверы бренда Haval подешевели в России. Об этом сообщает Quto.

«Если среднеразмерный Haval M6 стоил 2 279 000 ₽, то сейчас цена снизилась до 2 179 000 ₽. Кроме того, сохранилась скидка 250 000 ₽, так что итоговая стоимость отныне составляет 1 929 000», — говорится в сообщении.

Сообщается, что модель Haval Jolion тепер стоит на 100 тыс. рублей меньше, при этом продавцы готовы предоставить дисконт такого же размера.

Уточняется, что автомобили Haval Dargo и Haval H3 тоже подешевели на 100 тыс. рублей. К тому же Haval H3 можно купить с дополнительной скидкой в 200 тыс. рублей.

До этого сообщалось, что в России стали продавать дешевые Citroen.

Речь идет об экземплярах 2021 года, но пробега у них нет. Модели оснащены 1,6-литровым бензиновым турбомотором на 175 л.с. и восьмидиапазонным «автоматом» Aisin. Доступен передний привод.

Также в машине есть шесть подушек безопасности, двухзонный климат-контроль и 10-дюймовый дисплей.

Ранее был назван победитель конкурса «Автомобиль года в Европе».

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