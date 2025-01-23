BYD обновила самый продаваемый седан в Китае

Китайский автопроизводитель BYD начнет продажи обновленной версии самого популярного в Китае седана Qin Plus DM-i, сообщает CarNewsChina.

«BYD Qin Plus был самым продаваемым седаном в Китае в прошлом году с 480 тыс. машин, что также сделало его вторым по продажам автомобилем в Китае. В частности, было продано 304,4 тыс. подзаряжаемых гибридов и 175,6 тыс. электромобилей», — отмечается в публикации.

Автомобиль получил новый дизайн решетки радиатора и затемненные задние фонари. При неизменной величине колесной базы (2718 мм) новый автомобиль стал на 15 мм длиннее прежней версии. Его длина составляет 4780 мм. В гибридном варианте он снабжен бензиновым мотором 1.5 мощностью 99 л.с. и электромотором на 161 л.с. На электротяге он способен преодолеть до 90 км.

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