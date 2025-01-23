Япония рекордно снизила экспорт автомобилей в Россию

Минфин Японии: экспорт автомобилей в РФ в декабре 2024 года снизился на 10%

Япония в декабре 2024 года сократила экспорт легковых автомобилей в Россию на 10,4% по сравнению с таким же месяцем 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японское министерство финансов.

«Япония в 2024 году сократила экспорт легковых автомобилей в Россию на 6,3% по сравнению с 2023 годом. В декабре 2024 года Япония также сократила поставки легковых автомобилей в Россию на 10,4% по сравнению с тем же периодом 2023 года», — говорится в сообщении агентства.

Также, в 2024 году Япония на 6,8% снизила экспорт автозапчастей. В декабре 2024 года поставки выросли на 4,4%.

До этого директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов заявил, что в России в 2025 году рекордно снизятся продажи китайских автомобилей.

По его мнению, продажи китайских авто «просядут» на 15-17% в годовом выражении, а российский рынок покинут как минимум три бренда: Foton, SWM и Kaiyi. Как пояснил Иванов, из-за особенно низкого спроса на упомянутые марки дилерам приходится искусственно занижать цены, чтобы их продать, что приводит к убыткам.

Ранее «Авилон» назвал восемь китайских машин, которые можно покупать подержанными.