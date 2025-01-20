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На видео попало, как таксист сбил и протащил на капоте мать и дочь на Сахалине

На Сахалине таксист протащил мать с дочерью на капоте и попал на видео

В Южно-Сахалинске водитель сбил женщину с ребенком на переходе и протащил их несколько метров. Об этом сообщается в Telegram-канале региональной Госавтоинспекции.

«По предварительным данным, 22-летний водитель (стаж управления транспортными средствами — 1 год), управляя автомобилем Toyota Prius, двигаясь в южном направлении, совершил наезд на пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу», — отмечается в сообщении.

Травмы получили 40-летняя женщина и 9-летняя девочка, проводится проверка. Наезд на мать и дочь совершил водитель такси, уточняет Telegram-канал «ЧП, ДТП. Сахалин - Точка отсчёта». По его данным, пострадавшая женщина получила черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, у девочки, помимо травмы головы, сломано правое бедро.

На видео с моментом наезда видно, что автомобиль протащил пострадавших несколько метров на капоте.

Ранее в Иркутске пассажир расстрелял из ружья такси, водитель которого вернул его к точке отправления.

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