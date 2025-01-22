На видео попало, как мигрант выхватил руль у таксиста и врезался в фуру в Канаде

В Канаде на видео попало, как мужчина выхватил руль у таксиста и протаранил фуру

В Канаде мужчина выхватил руль у таксиста и врезался в фуру. Об этом сообщает CBC News.

«45-летнему мужчине предъявлено несколько обвинений после того, как он разбил такси с пассажирского сиденья. Видеозапись инцидента с видеорегистратора стала вирусной, и следователи все еще пытаются выяснить, что произошло», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор запечатлел инцидент. На кадрах видно, как пассажир выхватывает руль у таксиста и врезается в фуру. После чего водитель ударяет мужчину, который снова берет руль и повторно врезается в автомобиль. Далее машина останавливается и злоумышленник убегает с места происшествия. На видеозаписи слышно, что пассажиры говорят в автомобиле на русском языке, это, вероятно, объясняется тем, что они являются мигрантами на территории Канады.

Уточняется, что никто не пострадал. Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника, полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что нижегородец душил таксиста во время руления.