Россиянам рассказали, кого из автовладельцев обяжут доплатить за купленный автомобиль

Юрист Янгулби: доплатить за уже купленное авто могут заставить при перепродаже

Начислить дополнительные платежи могут автовладельцу, который в течение 12 месяцев перепродал купленный за границей автомобиль. Об этом изданию «Прайм» рассказал управляющий партнер Yang Consult Магомед Янгулби.

«Согласно постановлению правительства, если автомобиль, ввезенный для личного пользования, был продан до истечения года с даты оформления таможенного приходного ордера (ТПО), разница между уплаченным утилизационным сбором и коммерческим сбором подлежит доплате», — разъясняет эксперт.

В 2025 году введены новые ставки утилизационного сбора. По словам специалиста, для некоторых категорий автомобилей коммерческий размер утильсбора намного превышает размер сбора физлиц. Также эксперт отмечает, что, если машина была перепродана, а ставка изменилась, то могут потребовать доплату.

Янгулби сообщает, что таможенные органы могут пересчитать пошлины, если они обнаружили, что стоимость машины была занижена при первоначальном оформлении. Отсутствие четкого порядка расчета утилизационного сбора при перепродаже создает риск доначислений. Чтобы дополнительно не платить, автовладельцам стоит воздержаться от продажи автомобиля в течение 12 месяцев с момента ввоза.

Юрист также рекомендует проверять документы, чтобы убедиться, что в них прописана реальная стоимость машины.

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