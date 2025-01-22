Россиянам рассказали, как закрепятся права владельцев гаражей

Новый законопроект, который приняла Госдума, меняет правила, касающиеся земли под гаражами. Об этом «Российской газете» рассказал председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ).

«Владельцы полностью подземных гаражей без надземных конструкций не будут оформлять землю в собственность или аренду, но сохранят возможность пользоваться ею для капремонта и обслуживания. Это решает давнюю проблему, когда граждане не могли обслуживать свой гараж, хотя были его законными владельцами», — заявил депутат.

По словам Гаврилова, теперь, если владелец земли начнет выполнять строительные работы, угрожающие целостности подземного гаража, владелец сможет через суд потребовать прекращение строительства. Также владелец гаража сможет законно оформить в собственность часть над землей, например, въездную рампу, плиту перекрытия или стойки.

Политик отмечает, что закон защищает и будущих покупателей. Так, если продавец земли утаил факт расположения под ней чужого подземного гаража, то покупатель может потребовать снизить цену или расторгнуть сделку.

Гаврилов сообщает, что благодаря принятию закона спорные вопросы будут регулироваться более предсказуемо. Так, например, люди будут знать, кому принадлежит участок над подземным гаражом и что нужно делать, если гараж повредят.

Ранее сообщалось, что Трамп отменил решение Байдена по автомобилям.