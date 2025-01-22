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Россиянам рассказали, выгодно ли покупать новый автомобиль

Автоэксперт Корнев: цены на новые авто в ближайшие два месяца вырастут на 10-20%
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Belkin Alexey/press.media/Global Look Press

Цены на новые автомобили в ближайшие два месяца вырастут на 10-20% из-за повышения утилизационного сбора в январе. Об этом журналу «За рулем» рассказал руководитель управления по работе с импортерами «Газпром Автолизинг» Александр Корнев.

«Примерно в том же диапазоне к нему подтянутся машины с пробегом, цены на которые разогревает сместившийся на них спрос. Покупка китайских автомобилей на вторичке может сберечь до 40% от первоначальной цены после года-двух эксплуатации. С остальными иномарками – примерно в половину меньше», — сообщает эксперт.

По словам специалиста, могут возникнуть проблемы с документами и техническим состоянием автомобиля. Последнее актуально для тех китайских машин, у которых запас прочности может подвести уже на первом владельце. Также эксперт отмечает, что у таких автомобилей есть проблемы с доступностью запчастей, а также могут быть высокие цены на отдельные позиции.

Корнев уточняет, что если позволит ежемесячный доход, то можно рассмотреть оформление машины в лизинг.

Ранее рассказали, сколько теряет в цене китайское авто за первый год после покупки.

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