Российский авторынок стал четвертым в Европе

Автомобильный рынок России в 2024 года занял четвертое место в европейском первенстве. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

На первом месте по продажам автомобилей в Европе стала Германия. В 2024 году там было продано 2,8 млн автомобилей (-1 % к 2023 году). На втором месте находится Великобритания с показателем 1,9 млн машин (+2,6%). Третий результат показала Франция – 1,7 млн проданных машин (-3,2%). Далее идет Италия, чьи дилеры реализовали 160 046 машин (+15,2%).

Если при рассмотрении авторынка Европы учитывать Россию, то наша страна поднялась на четвертую строчку рейтинга. В 2024 году в России было продано 1,57 млн новых легковых автомобиля – на 48,4% больше, чем годом ранее. Пятую строчку занимает Италия, где дилеры продажи 1,55 млн машин (-0,05%).

До этого директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов заявил, что в России в 2025 году рекордно снизятся продажи китайских автомобилей.

По его мнению, продажи китайских авто «просядут» на 15-17% в годовом выражении, а российский рынок покинут как минимум три бренда: Foton, SWM и Kaiyi. Как пояснил Иванов, из-за особенно низкого спроса на упомянутые марки дилерам приходится искусственно занижать цены, чтобы их продать, что приводит к убыткам.

Ранее сообщалось, что в России начали закрываться автосалоны китайских брендов.