В России начали закрываться автосалоны китайских брендов

В России в 2024 году количество закрытий шоурумов китайских автобрендов увеличилось в 2,4 раза, до 449 точек, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитиков компаний «Газпромбанк Автолизинг» и «АвтоБизнесРевю».

«Аналитики отмечают, что чаще всего дилеры сами разрывали контракты, не сумев получить прибыль. Но нередко на этом настаивал дистрибутор, недовольный невыполнением планов по отгрузкам и задержкой инвестиций в переформатирование шоурумов», — сообщает издание.

Отмечается, что число открытий автосалонов марок из Китая в РФ снизилось за год почти в 1,5 раза, до 964 точек.

По словам главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, закрытие шоурумов связано с плохими продажами в связи с высокой конкуренцией. Он отметил, что столько автосалонов рынку не нужно.

Как заявил директор по развитию и продажам «Авто.ру Бизнес» Даниил Шкурыгин, в 2025 году конкуренция среди автомобильных дилерских центров станет более острой.

До этого директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов заявил, что в России в 2025 году рекордно снизятся продажи китайских автомобилей.

По его мнению, продажи китайских авто «просядут» на 15-17% в годовом выражении, а российский рынок покинут как минимум три бренда: Foton, SWM и Kaiyi. Как пояснил Иванов, из-за особенно низкого спроса на упомянутые марки дилерам приходится искусственно занижать цены, чтобы их продать, что приводит к убыткам.

Ранее были названы подержанные авто, которыми россияне интересуются больше всего.