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Россиянам рассказали об особенностях минивэна Sollers SP7

Автоэксперт Виноградов назвал три особенности российского минивэна Sollers SP7
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Sollers

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов рассказал об особенностях нового российского минивэна Sollers SP7.

«Руль регулируется в широком диапазоне. Селектор коробки оригинален – в хрустальный набалдашник встроили инкрустацию с восточным пейзажем. Мелочь, но симпатично. Оттоманки для пассажиров среднего ряда, помимо электроприводов, оснащены обогревом и вентиляцией», — сказал Виноградов.

По словам эксперта, старт продаж запланирован на сентябрь 2025 года. Цены на автомобиль будут высокими.

До этого стало известно, что Sollers SP7 оснастили 224-сильным бензиновым мотором объемом два литра и восьмиступенчатым «автоматом». Привод — полный. Длина машины составляет 5200 мм. В салоне могут поместиться семь человек.

В стандартной версии уже предусмотрены два люка, зеркала с электрорегулировкой и обогревом, кожаная обивка сидений, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, система кругового обзора, бесключевой доступ, зарядное устройство для смартфона. Также минивэн получил шесть подушек безопасности, систему помощи удержания в полосе движения, функцию распознавания дорожных знаков и мониторинга слепых зон.

Ранее сообщалось, что Jetour выпустит автомобиль-амфибию.

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