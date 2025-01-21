Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Jetour выпустит автомобиль-амфибию

Jetour представит внедорожник Zongheng с режимом плавания и разворота на месте
close
Jetour

Компания Jetour 21 января представит новый внедорожник Zongheng. Об этом сообщает carnewschina.com.

Отмечается, что автомобиль получит гибридную силовую установку, шноркель для преодоления глубоких водных преград, а также функцию разворота на месте. В компании Jetour заявили, что автомобили Zongheng будут оснащены «перспективными внедорожными технологиями», а водитель получит «незабываемые впечатления от вождения».

Модель Zongheng это не только внедорожник. Под этим именем покупателям предложат купеобразный кроссовер с «заваленной» линией крыши, а также пикап. Все подробности о модели станут известны во время презентации.

До этого стало известно, когда в России появится новый лифтбек Hongqi H6.

Hongqi H6 построен на одной платформе с седаном H5 и отличается от него спортивными элементами дизайна, более пологой крышей, расположенными по центру патрубками выхлопной системы. Длина китайской новинки составляет 4990 мм, ширина – 1880 мм, высота – 1455 мм.

В Китае автомобиль предлагается с 2.0-литровым бензиновым двигателем мощностью 221 и 248 л.с. Коробка передач – восьмиступенчатая автоматическая.

Ранее россиянам назвали десять минусов Lada Xray на вторичном рынке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами