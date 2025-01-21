Jetour выпустит автомобиль-амфибию

Jetour представит внедорожник Zongheng с режимом плавания и разворота на месте

Компания Jetour 21 января представит новый внедорожник Zongheng. Об этом сообщает carnewschina.com.

Отмечается, что автомобиль получит гибридную силовую установку, шноркель для преодоления глубоких водных преград, а также функцию разворота на месте. В компании Jetour заявили, что автомобили Zongheng будут оснащены «перспективными внедорожными технологиями», а водитель получит «незабываемые впечатления от вождения».

Модель Zongheng это не только внедорожник. Под этим именем покупателям предложат купеобразный кроссовер с «заваленной» линией крыши, а также пикап. Все подробности о модели станут известны во время презентации.

До этого стало известно, когда в России появится новый лифтбек Hongqi H6.

Hongqi H6 построен на одной платформе с седаном H5 и отличается от него спортивными элементами дизайна, более пологой крышей, расположенными по центру патрубками выхлопной системы. Длина китайской новинки составляет 4990 мм, ширина – 1880 мм, высота – 1455 мм.

В Китае автомобиль предлагается с 2.0-литровым бензиновым двигателем мощностью 221 и 248 л.с. Коробка передач – восьмиступенчатая автоматическая.

Ранее россиянам назвали десять минусов Lada Xray на вторичном рынке.