Sollers раскрыл подробности о новом минивэне SP7

В базовую комплектацию нового минивэна Sollers SP7 будет входить много полезных опций. Об этом сообщают «Известия».

В стандартной версии уже предусмотрены два люка, зеркала с электрорегулировкой и обогревом, кожаная обивка сидений, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, система кругового обзора, бесключевой доступ, зарядное устройство для смартфона. Также минивэн получил шесть подушек безопасности, систему помощи удержания в полосе движения, функцию распознавания дорожных знаков и мониторинга слепых зон.

Автомобиль оснастили 224-сильным бензиновым мотором объемом два литра и восьмиступенчатым «автоматом». Привод — полный. Длина машины составляет 5200 мм. В салоне могут поместиться семь человек.

До этого стало известно, что Changan объявил о выходе на российский рынок машин своего премиального бренда Avatr. Первой моделью, которая появится в РФ, станет Avatr 11.

Avatar 11 построен на модульной платформе EP1. По размерам он близок к модели BMW X6: длина — 4880 мм, ширина — 1970 мм, высота — 1601 мм, колесная база — 2975 мм. У купе-кроссовера безрамочные двери, а также камеры вместо зеркал заднего вида. В салоне на передней панели установлен большой экран мультимедийной системы, все кнопки — сенсорные. Также автомобиль оборудован адаптивным круиз-контролем с функцией «автопилота».

Ранее сообщалось, что новый кроссовер Xcite X-Cross 8 появился у российских дилеров.