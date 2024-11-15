Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Sollers раскрыл подробности о новом минивэне SP7

Sollers перечислил 12 опций минивэна SP7 для России

close
Sollers

В базовую комплектацию нового минивэна Sollers SP7 будет входить много полезных опций. Об этом сообщают «Известия».

В стандартной версии уже предусмотрены два люка, зеркала с электрорегулировкой и обогревом, кожаная обивка сидений, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, система кругового обзора, бесключевой доступ, зарядное устройство для смартфона. Также минивэн получил шесть подушек безопасности, систему помощи удержания в полосе движения, функцию распознавания дорожных знаков и мониторинга слепых зон.

Автомобиль оснастили 224-сильным бензиновым мотором объемом два литра и восьмиступенчатым «автоматом». Привод — полный. Длина машины составляет 5200 мм. В салоне могут поместиться семь человек.

До этого стало известно, что Changan объявил о выходе на российский рынок машин своего премиального бренда Avatr. Первой моделью, которая появится в РФ, станет Avatr 11.

Avatar 11 построен на модульной платформе EP1. По размерам он близок к модели BMW X6: длина — 4880 мм, ширина — 1970 мм, высота — 1601 мм, колесная база — 2975 мм. У купе-кроссовера безрамочные двери, а также камеры вместо зеркал заднего вида. В салоне на передней панели установлен большой экран мультимедийной системы, все кнопки — сенсорные. Также автомобиль оборудован адаптивным круиз-контролем с функцией «автопилота».

Ранее сообщалось, что новый кроссовер Xcite X-Cross 8 появился у российских дилеров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами