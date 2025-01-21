Названы подержанные авто, которыми россияне интересуются больше всего

Объявление о продаже в России седана Toyota Camry 2019 года выпуска оказалось самым просматриваемым по итогам декабря 2024 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков сервиса «Авто.ру Бизнес».

Пробег этой Toyota Camry составлял 142 тыс. км, владелец оценил машину в 2,7 млн рублей. За первые три дня после публикации продавцу позвонил 71 потенциальный покупатель. Объявление о продаже было активно 19 дней.

На втором месте по популярности оказался кроссовер Ford Kuga 2019 года выпуска с пробегом 28 тыс. километров и стоимостью 2,1 млн рублей. Третье место занял Mercedes-Benz C-Class 2018 года выпуска с пробегом 42,5 тыс. км и ценой 2,7 млн рублей.

До этого стало известно, что в 2024 году с продажи легковых машин была получена выручка в размере 4,6 трлн рублей.

Лидерами по продажам стали марки Geely, Haval, Chery и Changan. При этом автомобиль Geely Monjaro возглавил модельный рейтинг по выручке с продаж за прошлый год с результатом 214 млрд рублей. Далее в рейтинге — Lada Granta, Haval Jolion, Lada Vesta и Chery Tiggo 7 Pro Max.

Показатель продаж легковых автомобилей за прошлый год заметно увеличился. С ноября по декабрь 2024 года оборот от реализации легковых машин в стране вырос на 9%.

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