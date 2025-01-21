На видео попало, как в Москве трамвай сбил женщину

Трамвай сбил москвичку и попал на видео

В столице трамвай сбил женщину на Чертановской улице. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там, Москва?».

«Пострадавшая поехала в больницу с переломом плеча», — говорится в публикации.

Также в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно» сообщалось, что из-за ДТП на путях (в районе остановки «Чертаново Центральное») задерживаются трамваи № 1 и 16.

До этого в Москве на Ленинградском шоссе перевернулся автомобиль.

«На Ленинградском шоссе (в районе дома 3с1) перевернулся автомобиль. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — указывалось в публикации «Дептранс.Оперативно».

Судя по видео с места ДТП, которое разместили в сети, на Ленинградском шоссе перевернулся автомобиль такси.

Ранее на видео в Подмосковье попал водитель, который протаранил четыре авто и уехал.