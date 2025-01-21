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Москвичам объяснили, почему не надо бояться поцарапать машину

В Дептрансе москвичам объяснили принцип уворачивания при ДТП
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Александр Вильф/РИА Новости

В Москве ДТП избежать проще, если ехать с невысокой скоростью и держать дистанцию. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем Telegram-канале со ссылкой на ЦОДД.

«В ЦОДД изучили видео, на которых зафиксированы случаи, когда водители смогли предотвратить ДТП или смягчить тяжесть аварии. Чаще всего их выручали две стратегии: затормозить и остановиться, затормозить и увернуться», — говорится в публикации.

Также в Дептрансе дали несколько советов по уворачиванию при ДТП. Так, если водителю предстоит объехать препятствие, нужно крепко взяться за руль и не отпускать его. Взгляд при этом следует направить на точку, куда надо попасть, не отвлекаясь на само препятствие. По возможности аварийную зону следует объезжать с правой стороны.

«Задеть препятствие боком лучше, чем наехать на него по прямой. Не бойтесь поцарапать машину — жизнь важнее», — подчеркнули в ЦОДД.

До этого в Москве на Ленинградском шоссе перевернулся автомобиль.

«На Ленинградском шоссе (в районе дома 3с1) перевернулся автомобиль. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — указывалось в публикации «Дептранс.Оперативно».

Судя по видео с места ДТП, которые разместили в Сети, на Ленинградском шоссе перевернулся автомобиль такси.

Ранее на видео в Подмосковье попал водитель, который протаранил четыре авто и уехал.

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