На видео в Подмосковье попал водитель, который протаранил четыре авто и уехал

В Подмосковье на видео попал водитель, который протаранил четыре авто и уехал

В Балашихе автомобиль Infiniti протаранил четыре машины и скрылся. Об этом сообщает Regions.ru.

«Сразу четыре автомобиля пострадали в ДТП, которое спровоцировал минувшей ночью водитель «Инфинити» в ЖК «Новое Измайлово», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как у одного из автомобилей повреждена задняя часть. При этом рядом стоит машина Infiniti, в которую садится мужчина, и автомобиль уезжает.

По предварительной информации, иномарка врезалась в одну из припаркованных машин. Из-за удара повреждения получили еще три автомобиля, которые стояли впереди.

Очевидцы предполагают, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. После ДТП мужчина сел в машину и уехал. Вскоре на место ДТП прибыли экстренные службы.

Уточняется, что автомобиль Infiniti сотрудники правоохранительных органов нашли неподалеку от места происшествия, машину забрал эвакуатор.

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