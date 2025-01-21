Названы опции, которые получит кроссовер Omoda C7 для российского рынка

Omoda перечислила пять опций кроссовера C7 для российского рынка

Автопроизводитель Omoda раскрыл оснащение кроссовера C7 для рынка России. Как сообщает пресс-служба бренда, автомобиль получит единственный вариант двигателя.

Так, в оснащение автомобиля будут входить мультимедийный комплекс с экраном диагональю 15,6 дюймов, атмосферную подсветку с выбором из 256 оттенков и режимом светомузыки, пакет тёплых опций и адаптивный круиз-контроль.

Кроме того, у автомобиля будет двойное остекление из специально разработанных ламинированных стекол.

Длина новинки составляет 4621 мм, ширина — 1872 мм, высота — 1673 мм, колесная база — 2700 мм. Таким образом, Omoda C7 будет на 221 мм длиннее, на 42 мм шире и на 85 мм выше хорошо известного россиянам кроссовера Omoda C5.

Новый кроссовер Omoda C7 появится на российском рынке в первой половине 2025 года.

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Hongqi H6 построен на одной платформе с седаном H5 и отличается от него спортивными элементами дизайна, более пологой крышей, расположенными по центру патрубками выхлопной системы. Длина китайской новинки составляет 4990 мм, ширина — 1880 мм, высота — 1455 мм.

В Китае автомобиль предлагается с 2.0-литровым бензиновым двигателем мощностью 221 и 248 л.с. Коробка передач — восьмиступенчатая автоматическая.

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