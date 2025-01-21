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Названы опции, которые получит кроссовер Omoda C7 для российского рынка

Omoda перечислила пять опций кроссовера C7 для российского рынка
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Omoda

Автопроизводитель Omoda раскрыл оснащение кроссовера C7 для рынка России. Как сообщает пресс-служба бренда, автомобиль получит единственный вариант двигателя.

Так, в оснащение автомобиля будут входить мультимедийный комплекс с экраном диагональю 15,6 дюймов, атмосферную подсветку с выбором из 256 оттенков и режимом светомузыки, пакет тёплых опций и адаптивный круиз-контроль.

Кроме того, у автомобиля будет двойное остекление из специально разработанных ламинированных стекол.

Длина новинки составляет 4621 мм, ширина — 1872 мм, высота — 1673 мм, колесная база — 2700 мм. Таким образом, Omoda C7 будет на 221 мм длиннее, на 42 мм шире и на 85 мм выше хорошо известного россиянам кроссовера Omoda C5.

Новый кроссовер Omoda C7 появится на российском рынке в первой половине 2025 года.

До этого стало известно, когда в России появится новый лифтбек Hongqi H6.

Hongqi H6 построен на одной платформе с седаном H5 и отличается от него спортивными элементами дизайна, более пологой крышей, расположенными по центру патрубками выхлопной системы. Длина китайской новинки составляет 4990 мм, ширина — 1880 мм, высота — 1455 мм.

В Китае автомобиль предлагается с 2.0-литровым бензиновым двигателем мощностью 221 и 248 л.с. Коробка передач — восьмиступенчатая автоматическая.

Ранее россиянам назвали десять минусов Lada Xray на вторичном рынке.

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