Назван победитель конкурса «Автомобиль года в Европе»

Renault 5 E-Tech стал обладателем титула «Автомобиль года в Европе»

Электрический хетчбэк Renault 5 E-Tech выиграл конкурс «Автомобиль года в Европе». Об этом сообщает auto.ru.

Если победитель заработал в конкурсе 353 балла, то занявший второе место Kia EV3 набрал 291 балл, а бронзовый призёр Citroen C3 получил 215 очков. На титул также претендовали Dacia Duster, Hyundai Inster, Cupra Terramar и Alfa Romeo Junior. Таким образом, все финалисты либо продаются только как электрокары, либо имеют так или иначе электрифицированные модификации.

До этого жюри конкурса Women's World Car of the Year («Женский Всемирный Автомобиль Года») объявило победителей 2025 года в шести номинациях, сообщает auto.ru.

Так, лучшим городским автомобилем стал новый MINI Cooper. Машина объединяет в себе управляемость, ретростиль и современные технологии. Среди компактных кроссоверов участники конкурса отметили Kia EV3. Автомобиль сочетает в себе качество, опции и цены. Примерно с той же мотивацией Audi A6 e-tron назвали лучшим большим автомобилем.

Отдельно выделен Hyundai Santa Fe, который стал лучшим большим кроссовером 2025 года. Среди внедорожников и пикапов победил Toyota Land Cruiser Prado, премиальным спортивным автомобилем года стал Porsche Panamera.

Ранее сообщалось, что в Китае XPeng стал лучшим автомобилем года, обойдя популярный в РФ LiXiang.